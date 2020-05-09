В Чечне выплатили по миллиону рублей ветеранам

Власти Чечни выплатили по одному миллиону рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Facebook.

Всего выплаты в честь 75-летия Победы получили девять фронтовиков. В ведомстве уточнили, что средства выделил общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Также семьям участников войны подарили 20 квартир. Кроме того, 435 тружеников тыла получили по 25 тысяч рублей, а 228 вдовам участников войны выделили по десять тысяч рублей.

«Мы всегда будем помнить подвиг наших отцов и дедов, одержавших Великую Победу над фашизмом», — написал Кадыров.

Ранее 8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 75 тысяч рублей ветеранам — гражданам России, которые постоянно проживают в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Единовременную выплату получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны.