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В Чечне выплатили по миллиону рублей ветеранам войны 

Lenta.ru и ещё 2 57 минут назад
В Чечне выплатили по миллиону рублей ветеранам
Фото: Pixabay
Власти Чечни выплатили по одному миллиону рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в Facebook.
Всего выплаты в честь 75-летия Победы получили девять фронтовиков. В ведомстве уточнили, что средства выделил общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Также семьям участников войны подарили 20 квартир. Кроме того, 435 тружеников тыла получили по 25 тысяч рублей, а 228 вдовам участников войны выделили по десять тысяч рублей.
«Мы всегда будем помнить подвиг наших отцов и дедов, одержавших Великую Победу над фашизмом», — написал Кадыров.
Мишустин утвердил выплаты ветеранам ВОВ к 9 мая 
Ранее 8 мая президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 75 тысяч рублей ветеранам — гражданам России, которые постоянно проживают в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Единовременную выплату получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны.
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Общество , Чеченская Республика
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