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В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве за прошедшие сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.
У них был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Всего в Москве скончались 1 068 пациентов с выявленным COVID-19.
8 мая число жертв инфекции за сутки в столице составило 54 человека.
7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице вводится масочный режим. В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.
Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели. За последние сутки COVID-19 зарегистрировали у 10817 зараженных граждан.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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Общество , Сергей Собянин , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Москва
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