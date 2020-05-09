Жителям Чечни могут разрешить выход на улицу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в последние дни в республике сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка, в связи с чем можно начать поэтапное снятие введённых из-за коронавируса ограничений.

Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки. После 15 мая у нас большинство должно выходить свободно, заниматься своими делами, — сообщил Кадыров на пресс-конференции, передаёт ТАСС

Глава республики отметил, что дал указание чеченскому оперштабу подготовить рекомендации по поэтапному отказу от ограничительных мер. Кадыров уточнил, что окончательное решение об отмене или продлении ограничений ещё не принято.

По состоянию на 9 мая в Чечне было выявлено 733 случая коронавирусной инфекции, восемь человек от COVID-19 скончались.