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Жителям Чечни могут разрешить свободный выход на улицу после 15 мая 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Жителям Чечни могут разрешить выход на улицу
Фото: pixabay.com/ru/users/dondelord-2479891
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в последние дни в республике сложилась благоприятная эпидемиологическая обстановка, в связи с чем можно начать поэтапное снятие введённых из-за коронавируса ограничений.
Я считаю, что после 12 мая можно по чуть-чуть дать людям выходить, открывать небольшие магазины, киоски, заправки. После 15 мая у нас большинство должно выходить свободно, заниматься своими делами, — сообщил Кадыров на пресс-конференции, передаёт ТАСС
Глава республики отметил, что дал указание чеченскому оперштабу подготовить рекомендации по поэтапному отказу от ограничительных мер. Кадыров уточнил, что окончательное решение об отмене или продлении ограничений ещё не принято.
По состоянию на 9 мая в Чечне было выявлено 733 случая коронавирусной инфекции, восемь человек от COVID-19 скончались.
Ранее спикер республиканского парламента и руководитель оперштаба по противодействию эпидемии Магомед Даудов заявил, что пик заболеваемости в Чечне будет достигнут к середине мая, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , ИТАР-ТАСС , Чеченская Республика
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