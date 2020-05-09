Главврача наказали за отказ класть пациентов

Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы №24 Алексея Малинкина из-за вспышки коронавируса после того, как мужчина принял решение лечить семерых пациентов с COVID-19 на дому, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Свердловского облсуда.

"Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.

Главврача признали виновным по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В течение 10 дней можно обжаловать это решение.

По данным облсуда, Роспотребнадзор выдал предписание семи пациентам с коронавирусом для госпитализации. Поскольку у них легкая форма заболевания, их отправили лечиться домой. А через несколько дней произошла вспышка коронавируса.

"Роспотребнадзор настаивал на привлечении к ответственности главврача. Он свою вину не признал, ссылался на решение Минздрава, который рекомендует обязательную госпитализацию, если пациенты — дети, беременные и лица старше 65 лет", — отметили в облсуде.

Главврач также подчеркивал, что у пациентов была легкая форма заболевания. Малинкин уверял, что, отправив их лечиться на дом, он берег места для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести.