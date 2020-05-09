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Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы из-за вспышки COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Главврача наказали за отказ класть пациентов
Фото: РИА Новости
Суд в Екатеринбурге оштрафовал главврача больницы №24 Алексея Малинкина из-за вспышки коронавируса после того, как мужчина принял решение лечить семерых пациентов с COVID-19 на дому, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Свердловского облсуда.
"Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.
Главврача признали виновным по статье КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения". В течение 10 дней можно обжаловать это решение.
По данным облсуда, Роспотребнадзор выдал предписание семи пациентам с коронавирусом для госпитализации. Поскольку у них легкая форма заболевания, их отправили лечиться домой. А через несколько дней произошла вспышка коронавируса.
"Роспотребнадзор настаивал на привлечении к ответственности главврача. Он свою вину не признал, ссылался на решение Минздрава, который рекомендует обязательную госпитализацию, если пациенты — дети, беременные и лица старше 65 лет", — отметили в облсуде.
Главврач также подчеркивал, что у пациентов была легкая форма заболевания. Малинкин уверял, что, отправив их лечиться на дом, он берег места для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести.
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Общество , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Екатеринбург
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