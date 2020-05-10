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Вирусолог рассказал о сложных решениях Роспотребнадзора в период пандемии 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Какое решение ни прими — все будет плохим»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о сложных решениях Роспотребнадзора в условиях эпидемии коронавируса в России. Об этом он порассуждал в интервью НСН.
По его словам, федеральная служба принимает решения «в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса».
«И какое решение ни прими — все будет плохим. Открыть магазин — плохо. Закрыть — тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства», — объяснил вирусолог, добавив, что поэтапность отмены ограничительных мер имеет под собой логические и медицинские обоснования.
Альтштейн добавил, что маска и перчатки действительно способны снизить риски заражения COVID-19, особенно необходимы эти меры будут в общественном транспорте. Он напомнил, что потенциальная возможность инфицирования зависит не от площади, а от плотности людей в помещении.
Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.
Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.
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Общество , Роспотребнадзор
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