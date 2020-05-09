Онищенко предостерег от избыточного оптимизма

Все новости на карте

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума — 1,06. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-2019.

Для того, чтобы тот или иной регион перешел в первом этапу ослабления ограничений, коэффициент должен составлять не больше 1.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН проанализировал официальную статистику распространения коронавируса в европейских странах и пришел к выводу, что число случаев инфицирования стало снижаться.

«Все крупные очаги коронавируса, которые образовались в мире, когда инфекция была вынесена из Китая, взяты под контроль или страны уже занимаются купированием заболевания. Новых очагов не появляется, что очень важно.

Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — напомнил собеседник НСН.

Геннадий Онищенко заявил, что пока радоваться рано — надо продолжать работать.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва — самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации. Сколько из них требует проведения лечебных мероприятий, сколько на излечении находится в домашних условиях. Сколько людей переносит эту инфекцию бессимптомно или со слабой симптоматикой. Я бы посоветовал эту информацию давать более дифференцировано, как это делали в Китае. Но понимать ее необходимо», — заявил эксперт.

Парламентарий призвал россиян к дисциплине, приведя для примера Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период пандемии.

«Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения — постоянное мытье рук и социальную дистанцию», — заявил Геннадий Онищенко.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом на фоне постепенной отмены мер ограничения.