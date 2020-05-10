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Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19 

РИА Новости и ещё 16 58 минут назад
«Хороший признак»: Онищенко оценил ситуацию с пандемией
Фото: globallookpress.com
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
"Снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию", — сказал депутат.
В то же время Онищенко призвал воздержаться от "излишнего оптимизма", отметив, что нужно продолжать работать над противодействием распространению инфекции.
"Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва — самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации", — заявил он.
Депутат также призвал призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период пандемии.
"Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения — постоянное мытье рук и социальную дистанцию", — заключил Онищенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа— и железнодорожное сообщение.
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Общество , Геннадий Онищенко , ВОЗ , Госдума , Роспотребнадзор , Москва
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