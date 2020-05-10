Онищенко объявил о скором выходе из карантина 

Геннадий Онищенко. Процесс заражения коронавирусом в России снижается, что означает скорый выход из карантина. Об этом заявил экс-глава Роспотребнадзора

Санврач уверен, что самое страшное для страны уже позади, несмотря на большую скорость распространения инфекции и пессимистичные прогнозы специалистов, пишет НСН.

Мы идём к началу работы по санации очагов и их закрытию, — сказал депутат Госдумы.

Однако он тут же призвал не питать иллюзий относительно ситуации с пандемией, так как количество заболевших по стране показывает неравномерность общей картины. Есть регионы, где всё относительно благополучно, а есть, к примеру, Москва с количеством пациентов свыше 100 тысяч человек.

Как скоро снимут самоизоляцию, зависит от самих людей — их сознательности, дисциплинированности, соблюдения эпидемиологических мер. В частности, соблюдения масочного режима, который положительно влияет на обстановку. Меры должны кардинально подействовать через месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что ограничительные меры в России из-за пандемии не надо ужесточать, поскольку люди должны работать. Тем более что коронавирус «уже выдыхается».