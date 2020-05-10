Россиян предупредили об отмене летних концертов

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Летние гастроли артистов, скорее всего, будут отменены из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Татьяна Руженцова.

Посещать массовые мероприятия людям разрешат в последнюю очередь — это будет последний этап снятия ограничений по коронавирусу, сказала Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф.

Всё очень сильно будет зависеть от динамики заболеваемости, но, на мой взгляд, такие мероприятия будут перенесены, — считает эпидемиолог.

Значительное скопление людей на концертах несёт определённые риски, предупреждает врач. Поэтому открытие концертных залов и площадок запланировано на третьем этапе.