В Башкирии объяснили «французские флаги» в День Победы

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В Башкирии пояснили, почему самолеты в небе «изобразили» французский флаг 

РИА Новости 27 минут назад
Самолёты в небе в День Победы в Уфе изображали символы российского флага, а не французского, изменение порядка цветных полос было не случайным, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.
Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.
скриншот ТГ-канала Readovka
"Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрёстный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолёты во время пилотажа менялись местами", — РИА Новости в пресс-службе руководства Башкирии.
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Общество , Видео , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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