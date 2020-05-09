В Башкирии объяснили «французские флаги» в День Победы

Самолёты в небе в День Победы в Уфе изображали символы российского флага, а не французского, изменение порядка цветных полос было не случайным, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии

Ранее Хабиров опубликовал на своих страницах в соцсетях фото и видео с праздничных мероприятий в Уфе, посвящённых Дню Победы, в том числе пилотаж трёх самолетов над городом. Одну фотографию, где три самолета изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.

скриншот ТГ-канала Readovka

"Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрёстный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолёты во время пилотажа менялись местами", — РИА Новости в пресс-службе руководства Башкирии.