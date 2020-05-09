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В Башкирии объяснили «французские» флаги в День Победы 

Павел Тиунов 9 минут назад
Самолеты в небе над Уфой летали с символами флага России и выполняли маневры, поэтому цвета перемешались, заявили РИА Новости представители пресс-службы башкирской администрации. По их словам, демонстрационный полет прошел по плану без допущения каких-либо ошибок.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава республики Башкортостан Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографию, на которой самолеты разукрасили небо в цвета французского флага. Позже снимок был удален.
скриншот телеграм-канала Readovka
В пресс-службе администрации республики журналистам пояснили, что самолеты выполняли полет «не с флагом России», а с его символами.
«В небе был перекрёстный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность», — подчеркнули представители пресс-службы.
Они добавили, что в процессе полета самолеты менялись местами в группе, поэтому произошло перемешивание цветов.
Общество , Видео , РИА Новости , Башкортостан , Уфа
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