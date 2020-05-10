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Российский губернатор обвинил священника в заражении 35 прихожан коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
Священника обвинили в заражении прихожан COVID-19
Фото: РИА Новости
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил местного священника в том, что он заразил коронавирусом 35 прихожан. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба, передает «Блокнот. Краснодар».
Кондратьев заявил, что всего с батюшкой контактировали 66 человек и добавил, что новые случаи коронавируса выявили «буквально за трое суток». Глава российского региона уточнил, что власти просили священнослужителей быть внимательнее и соблюдать дистанцию на службах.
«Все думали ничего-ничего, бог милует. Но жизнь говорит о другом», — сказал губернатор.
Иерей Вячеслав Клименко, ответственный за взаимодействие со СМИ Екатеринодарской епархии, в беседе с изданием «Подъем» заявил, что кто-то из прихожан мог заразить как других людей в храме, так и самого батюшку. Он добавил, что следуя логике губернатора, можно ложно предположить, что «врачи заражают пациентов, а полицейские — водителей». Клименко добавил, что это второй случай заражения священника на Кубани.
Ранее сообщалось, что глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, который назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением», попал в больницу с подозрением на заражение. Как писал «Интерфакс», состояние 69-летнего священнослужителя оценивается как стабильное. Ранее он перенес операцию и входит в группу риска из-за возраста.
За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Умерли 1915 человек, выздоровели — 34 306.
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Общество , Новости Кубани , Коронавирус , Вячеслав Клименко , Дмитрий Смирнов , Вениамин Кондратьев , Интерфакс , Краснодар , Краснодарский Край
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