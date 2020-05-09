Коэффициент распространения коронавируса в РФ снизился до минимума

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Россия вплотную подошла к первому этапу ослабления коронавирусных ограничений. Коэффициент распространения COVID-19 в стране снизился до 1,06. Это минимальное значения с начала вспышки. Такие данные оперативного штаба по борьбе с заболеванием приводит ТАСС.

Коэффициент распространения рассчитывается по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов. Для перехода к первой фазе ослабления ограничений показатель должен составлять не больше 1.

В Москве, к примеру, этот показатель на сегодня почти совпадает с федеральным. Он находится на уровне чуть ниже 1,06.

Суточный рост COVID-19 составил 5,8%, это также минимальное значение с начала пандемии.

Эпидемиологи отмечают, что 40,7% случаев, зафиксированных за минувшие сутки, выявлены как бессимптомные.

Ранее «Рамблер» сообщал, что за последние сутки в России выявлено 10 817 новых случаев коронавируса.