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Коронавирус в России: выявлено 10 817 новых случаев 

Майк Габриелян 1 час назад
В России за последние сутки зарегистрировали 10817 новых случая коронавируса. Почти половина (40,7%) пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Статистику на 9 мая приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
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Зафиксировано 104 летальных исхода, полностью выздоровели 5308 человек.
Больше всего за сутки выявлено пациентов в Москве (5667) и Московской области (1075). Следом расположились Петербург (425) и Нижегородская область (294).
Меньше всего пациентов выявили в Севастополе и на Чукотке — по одному.
С момента пандемии в России зарегистрировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. 31916 человек выздоровели. Умерли 1827 пациентов, имеющих диагноз «коронавирусная инфекция».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России отсутствуют случаи повторного заражения коронавирусом.
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