Татарстан отменяет пропускной режим

Действие пропускного режима прекращается на территории Республики Татарстан с 12 мая 2020 года, следует из постановления кабинета министров региона, которое опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

Постановление отменяет внесенные ранее изменения в постановление "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" от 19 марта, в том числе, необходимость получение пропуска для выхода на улицу.

По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 915 — с летальным исходом. Выздоровели 34 306 человек.