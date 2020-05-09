В России расширена категория «дети-инвалиды» 

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До достижения 18 лет детьми-инвалидами будут признаны ещё две категории граждан РФ.

Соответствующее постановление кабинета министров от 30 апреля 2020 года № 618 «О внесении изменения в пункт 17.1 приложения к Правилам признания лица инвалидом» вступает в силу сегодня, 9 мая.

Теперь категория «ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет устанавливается при освидетельствовании детей:

— с инсулинозависимым сахарным диабетом;

— со злокачественным новообразованием глаза после проведения операции по удалению глазного яблока.

По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 декабря 2019 года в стране насчитывается 11,88 миллиона инвалидов, в том числе 684,3 тысячи детей-инвалидов.

В структуре болезней детей с инвалидностью 24,3% случаев составляют психические отклонения и расстройства поведения, 23,2% — болезни нервной системы, 17,7% — врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения.