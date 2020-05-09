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Посол России в Японии возложил цветы к могиле Зорге 

РИА Новости и ещё 1 38 минут назад
Посол России в Японии возложил цветы к могиле Зорге
Фото: Сергей Коцюба
Посол РФ в Японии Михаил Галузин и сотрудники дипмиссии по случаю 75-летия Победы возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщило посольство.
"Девятого мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии Михаил Галузин и работники посольства возложили венок к могиле героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама. Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
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Общество , Политика , Михаил Галузин , Япония
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