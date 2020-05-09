Миллиардер Павел Дуров , создатель «ВКонтакте», любимец всей прогрессивной общественности, сумевший дать отпор ФСБ со своим Телеграм, взял и плюнул в либеральную душу своим поклонникам. Написал, что кирдык вашей Америке. Точнее, назвал семь причин, почему туда не стоит переезжать. Мы собрали мнения об этом ярком высказывании, пишет "МК".

Дурова сподвиг взяться за перо фильм о Кремниевой долине другого кумира «продвинутой» молодежи — Юрия Дудя. В фильме предприниматели-эмигранты рассказывают о преимуществах переезда в США . Дуров, заявляя, что знаком со многими героями фильма лично, пишет, что «заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах». Мол, от всех знакомых предпринимателей из сюжета он «не раз слышал о минусах жизни в США».

«Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию», — говорит Дуров.

Поскольку герои фильма «демонстрируют одну очень американскую черту — обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах». Он и посчитал своим долгом рассказать «о недостатках Америки» и предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников.

Первое, что выделил Дуров — Америка, несмотря на имидж страны свободы, это «жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах». И даже один из героев фильма Дудя «пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки».

Тут, кстати, Дурова можно понять — ему же регулирующие органы США не дали запустить свою криптовалюту.

Затем Дуров пишет, что в США «неэффективная и дорогая» система здравоохранения. Что в Кремниевой долине крайне ограничена культурная жизнь, а « Сан-Франциско — единственное место за всю историю моих путешествий, где на меня было совершено нападение днем в центре города».

Качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. А «все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают за именитые американские вузы, — этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США». И даже несмотря на это, «США занимает на этих соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия».

Кроме того, в США высокие налоги — «успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству». И вообще, «США — единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан даже после того, как они покинули страну». А «паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право».

Также, Кремниевая долина — место высоких цен не только на недвижимость, но и на ведение высокотехнологичного бизнеса. Американский рынок — перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета.

«Еще 10 или 20 лет назад казалось, что все глобальные проекты могут быть запущены только из Кремниевой долины, — и это было обосновано»

час, «самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины».

В заключение Дуров пишет, что «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», и что «права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии».

Многих такой разрыв шаблона и разрушение розовой мечты обидело, некоторых обрадовало. Например, сенатор Алексей Пушков согласился со словами Дурова и заявил, что из них понятно, что «уставший гегемон теряет драйв».

Известный политолог Екатерина Шульман так прокомментировала для «МК» высказывания Павла Дурова:

— Он высказался по очень узкой и непосредственно к нему относящейся проблеме. То есть не просто — стоит ли жить в Америке, хорошая ли страна Америка, стоит ли переезжать в Америку, не является ли Америка мировым гегемоном и не перестанет ли им быть. А выгодно ли переезжать в Америку, если ты хочешь заниматься АйТи-сектором. Он называет причины, по которым есть варианты получше. Ему виднее. Он больше об этом знает, чем кто-нибудь другой. Тут, мне кажется, имеет смысл понять, что не бывает вообще хорошей страны, или вообще страны плохой. Каждый должен соотноситься со своим собственным целеполаганием. Тем более, если речь идёт о переезде, эмиграции. Это травматичное, затратное и потенциально опасное предприятие. Если вы на него решаетесь, то имеет смысл максимально все просчитать. Вообще никакой страны-мечты не существует. Есть страны, которые лучше для чего-то одного или лучше для чего-то другого.

Если вы академический работник, скажу я со своего шестка, то вам вообще не важна страна, а важен университет. Если вы хотите на сельхозработы потрудиться в сезон, то вы смотрите где яблоки выращивают или клубнику. Аргументы Дурова резонные. Он говорит, что в Америке высокие налоги, что система социальной поддержки не так развита, как в северной Европе. Это правда.

Скандинавские страны — это страны реализованной социалистической мечты, правда налоги там ещё более высокие. И миграционная политика в этих прекрасных странах пожёстче.

Америка же привлекает людей тем, что она их принимает. Что касается заявления об Америке, как о полицейском государстве. Это тоже зависит от того, кто вы и в каком штате вы собираетесь жить и чем вы собираетесь заниматься. В Америке действительно жестокая пенитенциарная система. Свирепое совершенно уголовное законодательство. Обширное и растущее, между прочим, в отличие от нас, тюремное население и предельные сроки. Но кого это касается? Не хочется говорить, что это в основном касается бедного чёрного населения, но статистика говорит сама за себя. Кто в основном населяет американские тюрьмы — известно. Имеет ли это отношение к АйТи-специалисту, который собирается жить в Калифорнии? Там и законодательство полиберальнее и население поменьше. Так что, каждый должен прикладывать критерии к себе.