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Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 9 28 минут назад
Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом.
"На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID… я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку", — написала она на своей странице в Facebook.
По словам Федермессер, компьютерная томография выявила начальную стадию пневмонии в обоих легких. "Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа", — добавила она.
Федермессер отметила, что чувствует себя гораздо лучше и уверена, что будет в больнице недолго. Она также поблагодарила врачей и подчеркнула, что главврач больницы Денис Проценко организовал потрясающую службу и команду.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Нюта Федермессер , ВОЗ
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