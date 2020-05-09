Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом 

Руководитель Центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер сообщила, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом.

"На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID… я совсем расклеилась. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку", — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Федермессер, компьютерная томография выявила начальную стадию пневмонии в обоих легких. "Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лежа", — добавила она.

Федермессер отметила, что чувствует себя гораздо лучше и уверена, что будет в больнице недолго. Она также поблагодарила врачей и подчеркнула, что главврач больницы Денис Проценко организовал потрясающую службу и команду.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов. За сутки число новых случаев коронавируса в стране выросло на 10 699, у половины из них болезнь проходит бессимптомно. Накануне сообщалось об 11 231 зараженном и 88 умерших.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.