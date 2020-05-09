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Воробьев передумал вводить штрафы за нарушение «масочного режима» 

BFM.RU 9 минут назад
В Подмосковье дали ответ про штрафы и «масочный режим»
Фото: ТАСС
Штрафов за отсутствие защитных масок пока не будет. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, пишет «Интерфакс».
В эфире канала «Россия 1» губернатор напомнил, что ношение масок в регионе станет обязательным с 12 мая. Однако наказание для нарушителей режима решено отсрочить. «Если у тебя нет маски, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал Воробьев. Ранее сообщалось, что штраф составит 4 тысячи рублей.
Также Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе «по-прежнему напряженная», а нагрузка на здравоохранение «запредельная».
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Общество , Андрей Воробьев , Интерфакс , Московская область
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