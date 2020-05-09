Роспотребнадзор предложил оставить «удаленку»

Все новости на карте

Работа в удаленном формате, если это не нарушает функционирование предприятия, должна сохраняться на всех этапах снятия ограничительных мер из-за коронавируса, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора

"На всех этапах соблюдаются следующие условия… сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска", — говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.