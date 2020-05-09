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Роспотребнадзор предложил оставить «удаленку» на время снятия ограничений 

РИА Новости 23 минуты назад
Роспотребнадзор предложил оставить «удаленку»
Фото: CC0 / /
Работа в удаленном формате, если это не нарушает функционирование предприятия, должна сохраняться на всех этапах снятия ограничительных мер из-за коронавируса, следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора.
"На всех этапах соблюдаются следующие условия… сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, посменной работы, с нахождением на дистанционной работе контингентов из групп риска", — говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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