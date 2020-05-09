Петербург продлил ограничения по коронавирусу

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, до 31 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая", — сказано в сообщении.

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились почти семь тысяч, скончались 53 человека.