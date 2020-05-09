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Петербург продлил ограничения по коронавирусу до 31 мая 

Газета.Ru и ещё 1 41 минуту назад
Петербург продлил ограничения по коронавирусу
Фото: AP
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, до 31 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
"В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая", — сказано в сообщении.
Собянин продлил ограничительные меры
В Санкт-Петербурге коронавирусом заразились почти семь тысяч, скончались 53 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Александр Беглов , ВОЗ , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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