У известного журналиста обнаружили коронавирус

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков заражен коронавирусом. Как пишет «Интерфакс», журналист сам сообщил об этом в Фейсбуке.

«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — написал Лобков.

Журналист находится на домашнем лечении. Необходимые для этого препараты ему доставили из 3-й поликлиники на Патриарших. Лобков также поблагодарил Первую Градскую больницу, где ему «с точностью 99% диагностировали ковид-19».