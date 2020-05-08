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Коронавирус обнаружен у известного журналиста Павла Лобкова 

BFM.RU и ещё 3 56 минут назад
У известного журналиста обнаружили коронавирус
Фото: РИА Новости
Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков заражен коронавирусом. Как пишет «Интерфакс», журналист сам сообщил об этом в Фейсбуке.
«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — написал Лобков.
Журналист находится на домашнем лечении. Необходимые для этого препараты ему доставили из 3-й поликлиники на Патриарших. Лобков также поблагодарил Первую Градскую больницу, где ему «с точностью 99% диагностировали ковид-19».
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Общество , Другое , Павел Лобков , Интерфакс
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