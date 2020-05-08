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В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом 

РИА Новости 23 минуты назад
В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
В Москве скончались 54 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Общее число умерших в столице достигло 1010 человек.
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, свыше 257 тысяч пациентов умерли.
В России общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 187 859. Из них 1723 человека скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов на коронавирус.
В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в некоторых также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.
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