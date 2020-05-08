В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом 

Москве скончались 54 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Общее число умерших в столице достигло 1010 человек.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, заражены более 3,7 миллиона человек, свыше 257 тысяч пациентов умерли.

В России общее количество выявленных случаев COVID-19 достигло 187 859. Из них 1723 человека скончались, 26 608 пациентов выздоровели. Проведено почти пять миллионов тестов на коронавирус.

В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в некоторых также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.