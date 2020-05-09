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СМИ: умер студент с опухолью мозга, которого не брали в больницу из-за карантина 

Уника Новости и ещё 2 29 минут назад
Не брали в больницу: умер студент с опухолью мозга
Фото: Уника Новости
В Башкирии скончался 19-летний Ранэль Шамсутдинов, которому около месяца назад поставили диагноз: злокачественная опухоль мозга. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на заявления родственников юноши в соцсетях. Ранее об истории молодого человека писала "Комсомольская правда".
В публикациях в СМИ говорилось, что в начале апреля студент начал жаловаться на головные боли, которые поначалу списывали на нервозность из-за учебы. Вскоре было сделано МРТ, исследование показало наличие опухоли, однако, как утверждается, в больницу Стерлитамаке юношу положить не смогли из-за введенного там карантина. Тогда родственники при поддержке волонтеров через СМИ и соцсети обратились к властям региона с просьбой помочь. Позже пациента госпитализировали в реанимацию больницы в Салавате, готовился перевод в Уфу для операции, но пациент впал в кому.
Сестра студента написала в соцсети, что он скончался 8 мая. Похороны назначены на 10 мая.
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Общество , Комсомольская правда , Башкортостан
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