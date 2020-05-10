Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архангельская область продлила ограничения до 31 мая 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
В российском регионе продлили ограничения до 31 мая
Фото: ТАСС
Власти Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу до 31 мая, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
"В Поморье ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлеваются до 31 мая", — говорится в сообщении.
В Архангельской области коронавирусом заразились 457 человек. Отмечается, что 53% пациентов переносят болезнь в легкой форме. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Газета.Ru: последние новости
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии Врач рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы Врач рассказал, что коронавирусом можно заразиться через волосы Московский врач рассказала об инновационном методе лечения COVID-2019 Московский врач рассказала об инновационном методе лечения COVID-2019
Общество , Ситуация в мире , Коронавирус , Карантин по коронавирусу , ВОЗ , РИА Новости , Архангельская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия намерена «серьезно поговорить» с США
Россия намерена «серьезно поговорить» с США 801
СМИ раскрыли тайный страх Трампа
СМИ раскрыли тайный страх Трампа 5
В России ожидается всплеск эпидемии COVID-19
В России ожидается всплеск эпидемии COVID-19 220
Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу
Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу 165
В ВОЗ сделали заявление о ситуации с коронавирусом в РФ
В ВОЗ сделали заявление о ситуации с коронавирусом в РФ 3
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
00:47
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Политика
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
00:18
В российской психбольнице массово заразились COVID-19
Общество
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение