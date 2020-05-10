В российском регионе продлили ограничения до 31 мая

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Власти Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу до 31 мая, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"В Поморье ограничительные меры в связи с распространением COVID-19 продлеваются до 31 мая", — говорится в сообщении.

В Архангельской области коронавирусом заразились 457 человек. Отмечается, что 53% пациентов переносят болезнь в легкой форме. Восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии.