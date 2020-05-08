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Названы самые проблемные по коронавирусу регионы РФ 

Мария Иванова и ещё 7 8 мая 2020
Названы самые проблемные по коронавирусу регионы РФ
Фото: ТАСС
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что не во всех регионах эпидемия коронавируса проходит «одинаково ровно», а особую обеспокоенность у медиков вызывает Дагестан. Об этом сообщает РИА Новости.
«Регионы по-разному отнеслись, национальные, культурные традиции определенные, устои, к сожалению, соблюдение правил дистанцирования не везде позволили нам одинаково ровно проходить», — отметил министр.
Он рассказал, что в Дагестане специалисты Минздрава работают вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.
«Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — подчеркнул министр.
Также опасения Минздрава вызывают вахтовые поселки, где работники едят в одних столовых и живут вместе. Такие поселки есть в Мурманской области и Якутии, отметил министр.
В целом же, по его мнению, губернаторы «отработали достойно». Мурашко отметил, что в стране развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 32 процента из них свободны.
Как писал «Рамблер», к утру 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). Дагестан находится на пятом месте, там выявили 2468 случаев коронавируса, за ним следует Мурманская область (2322). В Якутии зарегистрировали 437 человек с коронавирусом.
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Общество , Новости регионов , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Республика Дагестан
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