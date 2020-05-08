Названы самые проблемные по коронавирусу регионы РФ 

«Регионы по-разному отнеслись, национальные, культурные традиции определенные, устои, к сожалению, соблюдение правил дистанцирования не везде позволили нам одинаково ровно проходить», — отметил министр.

Он рассказал, что в Дагестане специалисты Минздрава работают вместе с сотрудниками Роспотребнадзора

«Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — подчеркнул министр.

Также опасения Минздрава вызывают вахтовые поселки, где работники едят в одних столовых и живут вместе. Такие поселки есть в Мурманской области и Якутии, отметил министр.

В целом же, по его мнению, губернаторы «отработали достойно». Мурашко отметил, что в стране развернуто 127 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, 32 процента из них свободны.

Как писал «Рамблер», к утру 8 мая количество выявленных в России человек с коронавирусом достигло 187 859. Лидерами по числу выявленных случаев являются Москва (98 522 за все время наблюдения), Подмосковье (18 350) и Санкт-Петербург (6565). Дагестан находится на пятом месте, там выявили 2468 случаев коронавируса, за ним следует Мурманская область (2322). В Якутии зарегистрировали 437 человек с коронавирусом.