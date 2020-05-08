Россиянам назвали условие снятия ограничений

Госдуме. По данным издания, такое заявление Попова сделала на совещании с членами фракции «Единой России»

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — отметила она.

Попова также подчеркнула, что на сегодняшний день «это неизбежно», и правила жизни для населения меняют все страны, столкнувшиеся с COVID-19.