Россиянам назвали условие снятия ограничений

Правила поведения, которые введены в России для предотвращения распространения коронавируса, будут действовать до появления вакцины или до окончания пандемии. Об этом со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, такое заявление Попова сделала на совещании с членами фракции «Единой России» в Госдуме.
«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», — отметила она.
Попова также подчеркнула, что на сегодняшний день «это неизбежно», и правила жизни для населения меняют все страны, столкнувшиеся с COVID-19.
«Рамблер» писал, что ранее главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что последние данные о заболеваемости коронавирусом показали стабилизацию ситуации.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, действующие в столице, до 31 мая. С 12 мая к работе могут вернуться предприятия промышленности и строительства. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. Также с 12 мая в городе вводится обязательный масочный режим. Аналогичный режим будет действовать в Подмосковье.