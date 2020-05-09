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Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений 

RT на русском и ещё 28 13 часов назад
Разработаны рекомендации по снятию ограничений в РФ
Фото: Reuters
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что на каждом из этапов главы субъектов России по предложению главных санитарных врачей регионов смогут принимать решения о тех или иных мероприятиях.
В Роспотребнадзоре пояснили, что метод оценки готовности к выходу из введённых ограничений подразумевает оценку таких факторов как коэффициент распространения коронавируса, свободный коечный фонд и охват тестированием.
Так, у каждого субъекта будет индивидуальный период выхода из ограничений.
В ведомстве отметили, что ограничения на каждом этапе будут сниматься постепенно. Так, сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, которые исключают одномоментный контакт большого числа людей.
На втором этапе свою деятельность смогут возобновить предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом будут ограничения на максимальное число людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале
На третьем этапе возобновят работу предприятия торговли и сферы услуг — без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.
При этом в ведомстве подчеркнули, что «на всех этапах обязательным будет режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лица старше 65, лица с хроническими заболеваниями, в первую очередь — лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом)».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от COVID-19.
Также мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 187 859 случаев COVID-19.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Сергей Собянин , Роспотребнадзор
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