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Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом 

ТАСС 24 минуты назад
У 100 сотрудников ЦБ обнаружен коронавирус
Фото: ТАСС
ЦБ РФ проводит тестирование сотрудников на коронавирус, у около 100 человек он подтвержден — Набиуллина.
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Общество , Центральный банк России
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