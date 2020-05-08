У 100 сотрудников ЦБ обнаружен коронавирус

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Около 100 сотрудников ЦБ заражены коронавирусом
ТАСС
24 минуты назад
Фото:
ТАСС
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ЦБ РФ
проводит тестирование сотрудников на коронавирус, у около 100 человек он подтвержден — Набиуллина.
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