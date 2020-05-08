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Назван влияющий на тяжесть болезни симптом коронавируса 

Мария Иванова 1 час назад
Назван влияющий на тяжесть болезни симптом коронавируса
Фото: ТАСС
В Университете Цинциннати пришли к выводу, что потеря обоняния наиболее вероятна на третий день заражения новым коронавирусом, при этом от ее выраженности зависит тяжесть других симптомов. Об этом сообщает портал Eurekalert.
Доктор медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии и хирургии головы и шеи Ахмад Седагат отметил, что большинство из потерявших обоняние пациентов также теряют вкусовые ощущения.
Седагат рассказал об исследовании симптомов 103 пациентов из Швейцарии. Их просили рассказать, как долго у них были симптомы COVID-19, а также описать сроки и выраженность потери обоняния наряду с другими симптомами.
В итоге около 61 процента пациентов сообщили о частичной и полной потере обоняния.
«Мы также обнаружили, что степень потери обоняния коррелирует с тем, насколько серьезно выражены будут другие симптомы COVID-19», — отметил Седагат.
По его словам, в случаях, когда потеря обоняния была ярко выраженной, пациенты сообщали о более сильной лихорадке, а также более тяжелых одышке и кашле.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что почти 60 процентов пациентов с коронавирусом на время болезни перестают чувствовать запахи и вкусы.
По данным китайских исследователей, среди симптомов коронавируса в Ухане чаще всего встречалась лихорадка, одышка/затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.
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Общество , Цинциннати
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