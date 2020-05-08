Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры 

Еще два насельника Троице-Сергиевой лавры скончались в пятницу, один из них — во время лечения от коронавирусной инфекции, сообщается на странице лавры в социальной сети Facebook.

Ранее от осложнений из-за заражения коронавирусом умер главный врач монастыря и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).

"Преставился ко Господу иеродиакон Каллист (Косулин)… Иеродиакон Каллист отошел ко Господу утром 8 мая 2020 года, во время лечения от коронавирусной инфекции", — сообщили в обители.

Также сообщается, что в пятницу на 87-м году жизни скончался один из старейших насельников лавры — архимандрит Лаврентий (Постников). О причинах его смерти не говорится.

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