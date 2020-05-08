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Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Умерли еще два насельника Троице-Сергиевой лавры
Фото: РИА Новости
Еще два насельника Троице-Сергиевой лавры скончались в пятницу, один из них — во время лечения от коронавирусной инфекции, сообщается на странице лавры в социальной сети Facebook.
Ранее от осложнений из-за заражения коронавирусом умер главный врач монастыря и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков).
"Преставился ко Господу иеродиакон Каллист (Косулин)… Иеродиакон Каллист отошел ко Господу утром 8 мая 2020 года, во время лечения от коронавирусной инфекции", — сообщили в обители.
Также сообщается, что в пятницу на 87-м году жизни скончался один из старейших насельников лавры — архимандрит Лаврентий (Постников). О причинах его смерти не говорится.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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