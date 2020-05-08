«Большой брат» двинется из Москвы в Россию

Термин «Большой брат», синоним тотального контроля над гражданами, стал ходовым во всём мире благодаря популярной антиутопии Джеймса Оруэлла «1984». В своё время две мировые идеологические системы — социализм и капитализм — видели в фантазиях писателя будущее своего оппонента. Но вот, как пишут в романах, прошли годы, и весь мир идёт примерно по тому некогда фантасмагорическому пути.

Запущенная ныне под предлогом бушующей в столице пандемии система отслеживания передвижения горожан, естественно, не была разработана за прошедший месяц, дабы в пожарном порядке найти способ усилить самоизоляцию. Думаю, наивных, верящих в такое быстротечное чудо технического прогресса, не найти. Система разрабатывалась давно и упорно. Немалые средства были привлечены благодаря Сбербанку Германа Грефа , ряду других спонсоров и технологических разработчиков.

Было немало разговоров о том, что такая система всё ещё сыровата и вводить её в действие нет особых оснований. Тем более что в городе больше говорили о действенности технологии распознавания лиц, которая также большого восторга у многих горожан не вызывала. Поскольку расценивалась как возможность контролировать частную жизнь. Была даже попытка оспорить её в суде, которая ни к чему не привела. Юстиция дала понять, что поиск лиц возможен только в силу объективных причин, в частности, поиска преступников, и для обычных граждан-де никакой опасности не представляет.

Понятно, что пандемия и необходимость принуждения несознательных москвичей к самоизоляции создали оптимальный предлог для оперативного задействования технологии тотального слежения и контроля. И это вполне логично, поскольку в разработку были вложены немалые миллиарды, которые требовалось любой ценой оправдать. Не списывать же! Перефразируя известное изречение, можно сказать, что, если бы пандемии не было бы, её следовало бы придумать. Сложилась идеальная ситуация для первых масштабных испытаний системы.

Сейчас мэр столицы предлагает внедрить тестируемую в Москве новинку по всей стране. Сначала многие области действительно откликнулись, проявили интерес к такому техническому прорыву в области безопасности, но потом отыграли назад по разным причинам. Конечно, прежде всего, это огромные, непосильные расходы для большинства регионов. Тем более что некоторые губернаторы предпочли просто пригрозить электорату введением QR-пропусков. А другие предпочли закрыть свои области, введя электронные «аусвайсы» только для въезжающих.

Но, с другой стороны, широкое внедрение «московских технологий» — это очень большие прибыли для инициаторов и разработчиков. И, как говорил герой популярного фильма «Брат 2» (какое совпадение!), такими деньгами не рискуют.

Весьма примечательно, что в распространённом положении о введении правительством ЧС ни о каких электронных пропусках для передвижения и речи не идёт. А у нас пока даже такое состояние и не объявлено. Тем не менее, как говорится, Москва жжёт. И это при том, что и QR-пропуска никакого видимого статистического эффекта не дают, а в Москве уровень ежедневного инфицирования коварным коронавирусом не спадает. Более того, с 12 мая начинают размораживаться стройки, сотни тысяч трудящихся покинут свои самоизоляционные убежища и войдут друг с другом в прямой контакт.

Но, видимо, систему запускали не в первую очередь для принуждения остальных, не строителей к высиживанию. Был претворён в жизнь дорогостоящий проект, у которого, по мнению многих аналитиков, большое будущее. Заговорили даже о создании в недалекой перспективе чего-то вроде силового электронного ведомства на базе такого тотального «колпака». Но пока такое будущее также что-то вроде антиутопии. Но это пока.