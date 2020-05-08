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Девушки разделись на крыше дома и поздравили россиян с 9 мая 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Пять девушек в нижнем белье во время режима самоизоляции устроили вечеринку на крыше одного из домов в Москве, записав поздравление с Днем Победы. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Канал разместил кадры, на которых видно, что девушки танцуют, играют в волейбол, жарят шашлыки и делают селфи на крыше многоэтажного дома.
Вначале видео компания в нижнем белье громко кричит — «Поздравляем всех с Днем Победы! Ура! Ура! Ура!».
«Рамблер» писал, что за последние сутки в России умерли 98 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 1723.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за эпидемии коронавируса.
Общество , Видео , Происшествия , Владимир Путин , Москва
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