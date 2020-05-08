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Пока вы дома: Мишустин сделал первое заявление из больницы 

Сергей Василенок 51 минуту назад
Пока вы дома: Мишустин сделал первое заявление из больницы
Фото: ТАСС

Пока вы дома: Мишустин сделал первое заявление из больницы

Премьер Михаил Мишустин принял участие в правительственном совещании. Он вышел на связь с министрами из больницы по видеосвязи. Там его организовали кабинет, сообщила пресс-служба правительства.

Пика не будет: новый прогноз по коронавирусу в РФ

Врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что Россия может преодолеть эпидемию нового коронавируса без взрывного пика. Он отметил, что в последние пять дней прирост выявленных пациентов был связан с увеличением объемов тестирования, а не с распространением вируса.

В РФ снизилось число новых случаев COVID-19

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 699, до 187 859 человек в 85 регионах. Накануне был зафиксирован прирост в 11 231 человека. За день до этого — 10 559, еще днем ранее — 10 102.

Эрдоган принял решение по российским С-400

Турция может вернуть России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 из-за кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил основатель консалтинговой компании Cribstone Strategic Macro Майкл Харрис.

У протоиерея Смирнова заподозрили коронавирус

Протоиерея Димитрия Смирнова госпитализировали с подозрением на новый коронавирус. Состояние Смирнова врачи оценивают как стабильное. Источник отметил, что недавно 69-летний протоиерей перенес операцию, кроме того, он находится в группе риска по возрасту.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
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Общество , Майкл Харрис , Димитрий Смирнов , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС , Reuters
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