В Подмосковье откроется часть магазинов

Московской области магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада смогут открыться 12 мая при условии соблюдения санитарных требований. Об этом сообщает ТАСС.

Как писал «Рамблер», ранее режим самоизоляции, введенный в Подмосковье из-за коронавируса, продлили по 31 мая включительно. На этот период в регионе продолжит действовать пропускной режим. Кроме того, с 12 мая в области станет обязательным ношение масок в общественных местах. Также гражданам рекомендовано носить перчатки.

При этом с 12 мая будут разрешены строительные и ремонтные работы, а также работа промышленных предприятий. Магазины стройматериалов и товаров для сада будут работать при условии соблюдения требований отраслевого стандарта.

Этот стандарт содержит санитарные требования и требование определить стюардов — контролеров, которые будут следить за соблюдением правил в организации, за самочувствием сотрудников и тем, носят ли они средства защиты.