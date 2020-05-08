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В Подмосковье с 12 мая откроется часть магазинов 

Мария Иванова 1 час назад
В Подмосковье откроется часть магазинов
Фото: ТАСС
В Московской области магазины строительных, отделочных материалов и товаров для сада смогут открыться 12 мая при условии соблюдения санитарных требований. Об этом сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», ранее режим самоизоляции, введенный в Подмосковье из-за коронавируса, продлили по 31 мая включительно. На этот период в регионе продолжит действовать пропускной режим. Кроме того, с 12 мая в области станет обязательным ношение масок в общественных местах. Также гражданам рекомендовано носить перчатки.
При этом с 12 мая будут разрешены строительные и ремонтные работы, а также работа промышленных предприятий. Магазины стройматериалов и товаров для сада будут работать при условии соблюдения требований отраслевого стандарта.
Этот стандарт содержит санитарные требования и требование определить стюардов — контролеров, которые будут следить за соблюдением правил в организации, за самочувствием сотрудников и тем, носят ли они средства защиты.
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Общество , Московская область
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