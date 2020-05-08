Врачи: коронавирус сохраняется в трупах несколько дней 

«Вирус не исчезает одновременно со смертью больного от COVID-19. В течение нескольких дней он, вероятно, может сохраняться в тканях трупа», — рассказали в Роспотребнадзоре. Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус может сохраняться в теле умершего человека несколько дней, поэтому на похоронах необходимо соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал стопкоронавирус.рф

В службе подчеркнули, что во время похорон следует избегать прямых тактильных контактов с телом умершего.

Как писал «Рамблер», ранее в Великобритании 17 родственников посетили похороны бабушки и заразились коронавирусом. 86-летняя женщина скончалась в феврале, почти вся ее большая семья посетила прощальную службу в церкви.

Через несколько дней после похорон 65-летняя племянница умершей, у которой до этого не было проблем со здоровьем, заболела и умерла, предположительно, из-за коронавируса. Позже еще у 16 членов семьи появились симптомы заболевания.