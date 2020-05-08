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ВЦИОМ: 93% россиян считают День Победы — праздником для всех 

Алиса Селезнёва 20 минут назад
ВЦИОМ: 93% россиян считают День Победы — праздником для всех
Фото: ТАСС
Более 80% жителей России поддержали проведение «Бессмертного полка» в онлайн-формате, а также акции с поздравлениями ветеранов, приуроченные к 75-летию Победы. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.
Согласно опросу, 93% респондентов считают День Победы — общим праздником для всех россиян.
«По мнению абсолютного большинства россиян, обязательно нужно провести «Минуту молчания» и транслировать мероприятие в эфире основных теле— и радиоканалов (94%). Также силами волонтеров и работников социальных служб необходимо лично поздравить по телефону ветеранов (84%)», — сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.
При этом 82% россиян считают необходимым провести акцию «Бессмертный полк» и транслировать фотографии участников войны и их родственников на медиаэкранах и на различных онлайн-платформах.
Широкую поддержку, как свидетельствуют данные опроса, получили и другие акции, приуроченные ко Дню Победы. В том числе, поздравление школьниками и студентами ветеранов в рамках «Писем победы» (79%), организация коллективной видеосвязи ветеранов с друзьями из разных уголков страны (78%) и включение фонариков в окнах домов в память о погибших (69%).
«Три четверти россиян (75%) поддержали проведение 9 мая акции «Мечта победителей», которая заключается в исполнении нематериальных заветных желаний ветеранов», — отмечает ВЦИОМ.
Как писал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы из-за эпидемии коронавируса. Он заверил, что все мероприятия, которые должны были состояться 9 мая, будут проведены в другие даты в 2020 году.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин
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