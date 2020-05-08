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Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 2 часа назад
Путин назвал любовь к Родине основой жизни россиян
Фото: ТАСС
Основой жизни россиян, на которую опирается вся история страны, является любовь к Родине, это чувство передается от поколения к поколению, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы с вами ведем разговор в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На вопросы такого рода следовало бы отвечать такими фундаментальными фразами, которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед. Но мне кажется, если мы хотим действительно подумать над этим и докопаться до сути, то вот, что я хотел бы сказать», — заявил президент в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», отвечая на вопрос, какую черту характера россияне унаследовали от поколения победителей.
Путин отметил, что воспитывался в очень простой семье. «Это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял — как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному. Но взрослея, я все больше понимал, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда я появился на свет, лежит стремление сделать все для моего становления и роста, чтобы я был готов к взрослой жизни, получил образование. Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь», — рассказал президент, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, потом, анализируя, как его родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, он осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, «которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни».
«И это в первую очередь Родина… Думаю, что это — основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история. Она осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению. В данном случае от поколения победителей», — заключил Путин.
Ранее в интервью для документального фильма, посвященного 75-летию Победы, президент заявил, что народ должен быть вечно благодарен героям Великой Отечественной войны.
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Общество , Владимир Путин , РИА Новости , Mir24.TV
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