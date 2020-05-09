Празднование Дня Победы началось в России 

Россия начала праздновать День Победы — на кораблях объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России и атомных подводных крейсерах из состава подводных сил Тихоокеанского флота подняли государственные флаги.

В ОКВС сообщили, что «празднование началось на Камчатке с подъема государственных флагов и флагов расцвечивания на кораблях». После этого состоялся «вынос боевых знамен частей и соединений», а также «торжественный марш личного состава в пунктах постоянной дислокации», передает ТАСС.

Позднее пройдет возложение венков к монументам погибших в годы Великой Отечественной войны и возложение венка на воду, а также воздушный парад. В параде примут участие сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н.

После этого состоится акция «Бессмертный полк», а под окнами ветеранов выступят с песнями «фронтовые бригады». Завершится праздник салютом в Петропавловске-Камчатском.