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Многодетным семьям могут раздать маски, продукты и гаджеты 

Мария Иванова 1 час назад
Многодетным семьям могут раздать маски, продукты и гаджеты
Фото: РИА Новости
Министерство труда и Минфин рассмотрят вопрос о выделении многодетным семьям бесплатных масок, продуктовых наборов и электронных устройств для дистанционного обучения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на поручения вице-премьера Татьяны Голиковой.
Такие меры поддержки предлагается распространить на многодетные семьи, оказавшиеся из-за коронавируса в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, власти рассмотрят дополнительные меры поддержки семей с детьми, в которых родители потеряли работу или доход в которых на одного человека упал ниже прожиточного минимума. Также дополнительную помощь планируют выделить семьям, в которых есть люди с инвалидностью.
Свои предложения министерства должны представить до 15 мая.
Как писал «Рамблер», ранее из-за ситуации с коронавирусом власти выделили семьям, которые имели или имеют право на материнский капитал, дополнительную выплату в пять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Это пособие назначается с апреля по июнь 2020 года включительно. Выплату получат и те семьи, которые уже использовали материнский капитал.
Также семьи, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты на детей от трех до семи лет. Размер выплаты равен половине регионального прожиточного минимума на детей.
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Комментарии
Общество , Минтруд , Минфин
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