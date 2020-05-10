Назван срок ослабления карантина в России

Ситуация с коронавирусом в России улучшится через месяц, тогда же начнут ослаблять карантинные меры. Так считает руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев

«Сейчас введение масочного режима, перчаточного для пребывания в общественных местах повлияет в положительную сторону. Плюс надвигающийся летний период. Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — цитирует вирусолога «Национальное агентство новостей».

Зуев раскритиковал россиян за несоблюдение режима самоизоляции, и подчеркнул, что выполнение карантинных мер является главным условием снижения заболеваемости.

«Если бы те меры, которые принимает руководство страны, выполнялось неукоснительно, может быть, мы бы с вами уже давно ходили и в театры, и в кафе, и в рестораны. У нас, чуть пригреет землю солнышко, мы — на шашлыки! Это никуда не годится!», — заявил он.

Ранее кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в большинстве регионов наступит в конце весны. По словам специалиста, из-за теплой погоды и майских праздников, люди не будут соблюдать режим самоизоляции и возобновят живое общение. Это, по мнению специалиста, может создать мини-волну заражения и отодвинуть пик на конец мая, а окончание эпидемии — на конец августа.