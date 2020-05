Москвичам рассказали о погоде под конец «майских»

Многочисленные циклоны и атмосферные фронты заставят погоду в Москве меняться в ближайшие дни с впечатляющей скоростью. Предстоящая неделя успеет порадовать солнцем и расстроить затяжными дождями, однако температура будет стойко держаться в рамках климатической нормы.

На протяжении предстоящей недели циклоны и атмосферные фронты будут одолевать столицу. Под их давлением погода будет меняться с летней на осеннюю и обратно с заметной периодичностью, предупреждают синоптики центра погоды «Фобос».

В пятницу, 8 мая, в Москве немного похолодает — в некоторых районах пройдут дожди, а столбики термометров вернутся в рамки обычных для середины мая значений. Днем воздух прогреется до +14…+16°С, однако уже ближе к ночи температура опустится до +5…+7°С.

8 мая среди стран-членов ООН считается Днем памяти погибших во Второй мировой войне и примирения. Организация объединенных наций предлагает отмечать этот день наряду с отдельными Днями Победы, даты которых отличаются в разных странах. Для того, чтобы приобщиться к международному сообществу и настроиться на предстоящий праздник, можно устроить просмотр фильма о войне. За 75 лет картин об одном из самых страшных событий в истории страны успели снять довольно много, список можно найти здесь. Мы же рекомендуем посмотреть одну из самых необычных картин о войне — фильм «Мир входящему» 1961 года, в котором одну из первых ролей сыграл Александр Демьяненко

Лента рассказывает о последнем дне войны — о том, как выпускник военного училища получает задание доставить в тыловой госпиталь раненого советского солдата и беременную немку, и в процессе весь его мир, да и наш тоже, перевернется.

В праздничную субботу, 9 мая, облаков над столицей традиционно не будет. Однако тепла это не принесет: днем температура за окном опустится даже немного ниже нормы и достигнет отметки в +13°С.

Ночью холодно не будет — +4…+9°С — однако это не повод отважно отправляться на просмотр торжественного салюта в общественные места. Лучше наблюдать его из дома — все равно по телевизору покажут красивее.

9 мая — День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Это праздник по праву был и остается одним из самых почитаемых в России. Традицией последних лет стало проведение 9 мая патриотической акции «Бессмертный полк», в ходе которой участники проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников, память о подвиге которых должна продолжать жить. В 2020 году она пройдет онлайн — оставить заявку на участие можно здесь.

В воскресенье, 10 мая, заток прохлады прекратится и погода в столице вновь вернется к климатической норме: +14…+16°С днем и +5…+7°С ночью. Местами пройдут кратковременные дожди, которые стали привычными за последние несколько недель.

10 мая уже более ста лет во многих странах отмечается День матери. В 1907 году с инициативой сделать этот день праздничным выступила молодая американка Анна Джарвис, которая хотела таким образом почтить память своей скончавшейся матери. Ее старания увенчались успехом — с 1914 года этот праздник получил официальный статус в США, а позже распространился практически по всему миру.

В начале новой недели в столицу ворвутся юго-западные ветры, которые принесут с собой новый сезон — в понедельник, 11 мая, погода будет стоять по-настоящему летняя. Днем термометры будут улыбаться нам отметкой в +22°С, за окном будет светить солнце и ничто наконец не будет предвещать дождей. Ночью облака все же закроют небо, что позволит сохраниться теплой погоде даже в отсутствие солнца — на улице будет +12…+14°С.

11 мая в Америке отмечают настоящий праздник живота — Национальный день, когда можно есть то, что хочется (Eat What You Want Day). В этот день жители США коллективно отказываются от диет. Устроить нечто подобное могут и россияне, которые на протяжении самоизоляции усердно морили себя диетами, чтобы не появиться на работе на пару размеров крупнее, чем в марте.

Побаловав себя вкусной едой в теплый летний день, жители Москвы могут настраиваться на возвращение в суровую реальность. Во вторник, 12 мая, в столичный регион придет атмосферный фронт, который заметно понизит столбики термометров и снова зальет город дождями. Температура днем — +9…+14°С, ночью +1…+6°С.

12 мая в России отмечают День экологического образования, учрежденный в 1991 году. В этот день обычно проходят экологические акции по очистке природы, однако в 2020 году можно отметить праздник иначе — например, посвятив вечер изучению экологической ситуации в своем регионе. Возможно, в вашей душе проснется настоящий экоактивист.

В среду, 13 мая, влияние атмосферного фронта на погоду в столице ослабеет, однако тепло все равно не вернется. Температура будет все такой же невысокой — днем +8…+13°С, ночью +3…+8°С. Зато синоптики обещают, что день пройдет без осадков. Согласитесь, хоть и маленькая, но радость.

13 мая — Международный День хумуса. Это праздник появился совсем недавно — в 2012 году его придумал мальчик из Израиля по имени Бен, который решил в определенный день в году объединять любителей этого ближневосточного блюда из нута по всему миру.

Теперь День хумуса отмечается в Австралии, Англии, США, Ливане и других странах мира. Если вы еще не знакомы с этой чудесной гороховой пастой, настоятельно рекомендуем попробовать — в качестве занятия на вечер можно даже озаботиться ее собственноручным приготовлением — правда, нут нужно замочить накануне.

В четверг, 14 мая, очередной антициклон атакует Москву. Под его влиянием немного выровняется температура — почти до климатической нормы — и снова не будет дождей. Термометры покажут +12…+14°С днем и +3…+8°С ночью.

14 мая в России отмечается День фрилансера — человека, который не состоит в штате какой-либо компании и самостоятельно выстраивает свой график работы. Праздником этот день стал в 2005 году, когда была образована одна из первых российских бирж фрилансеров. По ее инициативе ежегодно проводятся мероприятия, на которые приходят все вольные специалисты, знакомятся между собой и обмениваются ценными контактами.

В пятницу, 15 мая, волновой антициклон придет уже с запада, однако существенных изменений он с собой не принесет. Разве что дожди вернутся и снова будут уныло стучать в окно целый день. Температура днем +9…+14°С, ночью 4…+9°С.

15 мая по инициативе ООН отмечается Международный день семей. Организаторы ставят своей целью повысить информированность людей о проблемах, с которыми сталкиваются семьи по всему миру. А мы в этот день советуем пригласить всех домочадцев на вечер настольных игр или совместный просмотр фильма. Пусть этот день станет поводом признаться в крепких семейных чувствах и поблагодарить друг друга за стоическое совместное переживание самоизоляции.