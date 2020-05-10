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В Бурятии ограничительные меры по COVID-19 продлили до 31 мая 

Российская Газета и ещё 4 23 минуты назад
Бурятия продлила режим самоизоляции
Фото: ТАСС
Глава Республики Бурятия продлил до 31 мая действие всех предписаний указа "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)". Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.
Продолжить режим самоизоляции должны граждане в возрасте старше 65 лет, а также люди, имеющие хронические заболевания. Они по-прежнему обязаны не покидать места проживания, но могут отправляться на личном легковом автомобиле или такси на дачные участки при условии подачи уведомления на интернет-портал "Работающая Бурятия".
Все граждане, находящиеся на территории республики, до 31 мая 2020 года включительно не должны покидать места проживания без крайней необходимости (при обращении за экстренной медпомощью, при следовании на работу, дачу, к родственникам, для выгула домашних животных).
Все жители Бурятии должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы) в общественном транспорте, такси, на станциях и остановках, при посещении общественных зданий, зданий органов власти, вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.
По-прежнему в Бурятии приостановлена работа предприятий общепита (ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров), за исключением обслуживания в режиме на вынос, а также доставки заказов. Закрыты и объекты розничной торговли — торговые центры и комплексы, торгово-развлекательные центры.
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Общество , Республика Бурятия
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