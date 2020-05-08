Москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ

Переболевший коронавирусной инфекцией житель Москвы Денис Пономарев в интервью RT рассказал о необычных ощущениях от ИВЛ.

По словам 35-летнего собеседника телеканала, он почти два месяца лечился от COVID-19 и двух разновидностей пневмонии. Ему также некоторое время требовалась искусственная вентиляция легких. Сейчас врачи поставили диагноз "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония", мужчина выздоровел, но только частично.

К ИВЛ Пономарева подключили уже в третьем стационаре. Его предупредили о последствиях этой процедуры и отказа от нее, в итоге мужчина согласился.

"Там я оказался спустя всего два дня после выхода из предыдущей больницы — началась лихорадка. Ее лечили несколько дней, после чего меня перевезли в реанимацию. И вот тогда выяснилось, что моих легких не хватает на то, чтобы эффективно продолжить лечение. "Матовое стекло", потемнение и другие негативные процессы", — продолжил Пономарев.

Ощущения от ИВЛ ему показались необычными.

"Это было довольно необычное ощущение. Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное — дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но её наличие меня и обнадёживало — значит, есть шанс на помощь", — сказал мужчина.

Пономарев добавил, что общение с врачами проходило либо жестами либо с помощью сообщений, которые он писал от руки. Однако даже на одно предложение уходило много сил. Позже он привык и к трубкам, и к машине, и к необходимости переворачиваться и лежать на животе большую часть времени.

По последним данным, в России зарегистрировали около 177 тысяч случаев заболевания COVID-19, более 1600 человек скончались, порядка 23 тысяч излечились.