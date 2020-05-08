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Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Раскрыта опасность обработки продуктов после покупки
Фото: РИА Новости
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, так как хлорсодержащие средства могут быть опасны, рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко.
"То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия. Это достаточно опасно", — сказала Поддубко.
Она отметила, что у каждого дезинфицирующего средства есть своя область применения. Хлорсодержащие средства используются для обработки поверхностей, а также дверных ручек. Кроме того, средство с хлором нужно убрать через полчаса после нанесения.
По словам Поддубко, фрукты и овощи нужно обязательно мыть почти горячей водой, так как вирус не выдерживает более 40 градусов. А вот класть в холодильник немытые продукты не стоит — там вирус может сохраняться гораздо дольше, чем на воздухе.
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Общество , Погода , РАН , РИА Новости
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