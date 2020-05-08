Назван правильный способ носить маску весной

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что весной защитные маски необходимо менять чаще, чем в другие времена года. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Жемчугова, в мае из-за частых гроз и дождей необходимо носить с собой запасные маски.

«Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. <…> Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять», — подчеркнул он.

По мнению специалиста, если пошел дождь, маску можно снять и спрятать. Жемчугов отметил, что самодельные маски из медицинской марли стирать после использования не желательно, но их можно прогладить утюгом с паром.

Он подчеркнул, что одноразовые маски нет смысла ни гладить, ни греть в духовке. Их стоит выбрасывать после использования.

Как писал «Рамблер», ранее в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах России ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах. Штрафовать за отсутствие маски в московском транспорте будут на пять тысяч рублей, в Подмосковье — на четыре тысячи.