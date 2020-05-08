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Назван правильный способ носить маску весной 

РИА Новости и ещё 1 18 минут назад
Назван правильный способ носить маску весной
Фото: РИА Новости
Теплая весенняя погода и майские грозы привели к тому, что неправильное использование медицинских масок может стать опасным. Почему, в интервью радио Sputnik объяснил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Весна принесла в Россию не только теплую погоду, но и грозы с дождями. Использование медицинских масок в таких условиях становиться не только затруднительным, но иногда даже опасным, рассказал Владислав Жемчугов. По его словам, в мае, выходя из дома, вам обязательно стоит иметь запасную медицинскую маску.
"Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами. Лучше иметь одну или две запасные маски. Если намокла от дождя, то лучше тоже поменять. Также на улице, когда идет дождь, вы вполне можете снять и спрятать маску", — объяснил врач-иммунолог.
Вы можете высушить маску, а после продолжить использование, но важно понимать, что такой прием сработает не со всеми средствами защиты. Какие маски лучше не сушить, рассказал радио Sputnik Владислав Жемчугов.
"Самодельную маску из медицинской марли, сложенной в четыре или восемь слоев, стирать не желательно, поскольку защитные свойства уменьшаются, а вот прогладить утюгом с паром будет очень хорошо. Другие материалы, кроме марли, не годятся. Одноразовые маски — пластиковые, поэтому они не выдерживают утюга. Также их нет смысла греть в духовке, как некоторые делают. Такие маски нужно менять", — уточнил врач.
Ношение медицинской маски и перчаток в общественных местах — это наиболее эффективные способы защиты от распространения коронавируса. Надевать эти средства защиты рекомендуется всем россиянам, вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов COVID-19.
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Общество , ИА Sputnik
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