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Россиянам рекомендуют брать с собой документы на жилье при выходе из дома 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье
Фото: газета.ру
При выходе из дома во время действия режима самоизоляции населения следует взять с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, рекомендуют в Судебно-экспертной палате (СЭП) России. Об этом сообщает ТАСС.
Документы стоит иметь при себе, если самоизоляция проходит не по адресу постоянной регистрации, отметили в СЭП. Там добавили, что законодательство не предусматривает обязанность гражданина подтверждать свое проживание, однако наличие при себе документов поможет избежать возможных проверок.
Кроме того, в Судебно-экспертной палате напомнили о необходимости иметь при себе удостоверение личности, которое нужно предъявить сотрудникам правоохранительных органов по их требованию.
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Общество , Другое , МВД
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