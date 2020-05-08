Россиянам рекомендуют носить с собой документы на жилье

При выходе из дома во время действия режима самоизоляции населения следует взять с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, рекомендуют в Судебно-экспертной палате (СЭП) России . Об этом сообщает ТАСС.

Документы стоит иметь при себе, если самоизоляция проходит не по адресу постоянной регистрации, отметили в СЭП. Там добавили, что законодательство не предусматривает обязанность гражданина подтверждать свое проживание, однако наличие при себе документов поможет избежать возможных проверок.