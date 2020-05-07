Россиянам назвали сроки распространения коронавируса

COVID-19 может активно распространяться в России до июня. Но жизнь без ограничений вернется нескоро.

Такое мнение высказала главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Не исключив, однако, что процесс может продлиться и после июня, она высказала в телеинтервью надежду на то, что принятые меры не дадут коронавирусу циркулировать более ста дней, после чего он, скорее всего, «займет свое место среди других», став сезонным.

В тот же день глава ведомства Михаил Мурашко предупредил, что отдельные ограничения сохранятся до тех пор, пока не появится вакцина от этого вируса или эффективные медикаменты. В том, что до возвращения к «докоронавирусной» жизни еще далеко, с главой Минздрава солидарен и мэр Москвы Сергей Собянин . В четверг он назвал реальное количество заразившихся коронавирусом в городе: 2-2,5% населения или около 300 тысяч человек против чуть более 92,5 тысяч официально подтвержденных случаев. По его словам, задача властей — максимально возможное выявление инфицированных с тем, чтобы отправить их на карантин и предотвратить дальнейшее распространение.

Действие режима самоизоляции в Москве указом столичного градоначальника продлено до 31 мая. Действующие ограничения с 12 мая дополнятся обязательным ношением масок. А первое послабление коснется промышленных предприятий, а также стройкомплекса: с 12 мая они смогут приступить к работе. Москвичам нескоро придется вернуться к жизни без ограничений, — признал Собянин.

Днем ранее проект поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса, президенту Владимиру Путину представила глава Роспотребнадзора Анна Попова . На первом этапе станут возможны занятия спортом на открытом воздухе, на втором — прогулки на улице с семьей и работа образовательных учреждений, на третьем откроются парки и скверы. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возвращены, — предупредила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, решения о поэтапном снятии ограничений смогут принимать главы регионов по рекомендациям главных санитарных врачей субъектов, исходя из анализа ситуации в регионе за минувшие одну-две недели. Впрочем, где остается центр принятия решений в том числе и о возможном смягчении ограничительных мер, дал понять в интервью агентству РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков: изменения режима самоизоляции в Москве и правил передвижения по городу могут обсуждаться только после указа президента России.